كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

اختبرت كوريا الشمالية زوجًا من الصواريخ الباليستية، بمدى محتمل لضرب اليابان، في احتجاج محتمل على اعتماد طوكيو إستراتيجية أمنية جديدة، للضغط من أجل مزيد من الهجوم على كوريا الشمالية والصين.

وجاءت عمليات الإطلاق بعد يومين من ادعاء كوريا الشمالية، أنها أجرت اختبارًا رئيسيًا ضروريًا لبناء صاروخ باليستي عابر للقارات، أكثر قدرة على الحركة وقوة، مصمم لضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة.

أسلحة متوسطة المدى

وسافر الصاروخان من منطقة تونغتشانغري شمال غرب البلاد، على بعد حوالي 500 كيلومتر «310 أميال» على ارتفاع أقصى يبلغ 550 كيلومترًا «340 ميلًا» قبل الهبوط في المياه بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، وفقًا لحكومتي كوريا الجنوبية واليابان.

ووصف جيش كوريا الجنوبية كلا الصاروخين، بأنهما سلاحان متوسطا المدى، تم إطلاقهما بزاوية شديدة الانحدار، مما يشير إلى أنهما كانا يمكنهما السفر لمسافة أبعد، إذا تم إطلاقهما على مسار قياسي. عادة ما تختبر كوريا الشمالية صواريخ متوسطة وطويلة المدى، بزاوية عالية لتجنب الدول المجاورة، على الرغم من أنها أطلقت صاروخًا متوسط المدى فوق اليابان في أكتوبر، مما أجبر طوكيو على إصدار تنبيهات الإخلاء ووقف القطارات.

الإعراب عن الأسف

وفي اجتماع طارئ، أعرب كبار مسؤولي الأمن الكوريين الجنوبيين، عن أسفهم لاستفزازات كوريا الشمالية المستمرة، التي قالوا إنها جاءت على الرغم من «محنة مواطنيها، الذين يعانون من الجوع والبرد، بسبب نقص حاد في الغذاء». وقالوا إن كوريا الجنوبية ستعزز التعاون الأمني الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان، وفقا للمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

وانتقد نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو، كوريا الشمالية بشكل منفصل، لتهديدها سلامة اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي، وقالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إن عمليات الإطلاق تسلط الضوء، على التأثير المزعزع للاستقرار لأسلحة الدمار الشامل غير القانونية، وبرامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية. وقالت إن التزامات الولايات المتحدة، بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان «تظل صارمة».

وقال Kwon Yong Soo، الأستاذ السابق في جامعة الدفاع الوطني الكورية في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية اختبرت على الأرجح صاروخها Pukguksong-2، وهو نوع أرضي يعمل بالوقود الصلب، من عائلة Pukguksong من الصواريخ التي يمكن إطلاقها من الغواصات. قال كوون إن تفاصيل رحلة الأسلحة، التي تم اختبارها يوم الأحد كانت مماثلة، لتلك الخاصة باختبارين معروفين لـ Pukguksong-2 في عام 2017.

وقال كوون إن صاروخ Pukguksong-2 يمكنه الطيران لمسافة 1200-2000 كيلومتر «745 - 12240 ميلًا» إذا تم إطلاقه في مسار طبيعي، وهو نطاق يكفي لضرب المنشآت الرئيسية في اليابان، بما في ذلك المنشآت العسكرية الأمريكية هناك.

ويقول بعض الخبراء إن Pukguksong-2 ذو قدرة نووية.