شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: اتفاق صندوق النقد يستهدف خفض الدين الحكومى ويعزز الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى على قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار يأتي في إطار دعم الدولة المصرية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي اجتاحت العالم أجمع؛ جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن موافقة الصندوق على القرض بمثابة شهادة ثقة جديدة من أحد أكبر المؤسسات الدولية بقوة الاقتصاد المصرى، لافتا أن مثل هذه المؤسسات لا تقوم بإقراض أي دولة دون أن يكون لديها ثقة تامة في قوة اقتصادها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تسعى لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وذلك من خلال صندوق النقد الدولي، معقبا:"الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستساعد الحكومة المصرية على مواجهة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم".

وتابع "هندي"، قائلا: حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر تستهدف خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مؤكد أن البرنامج الجديد يسعى إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.