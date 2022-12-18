انت الان تتابع خبر الاعرجي يتوعد "الدواعش": ستدفعون الثمن غالياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - توعد مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، الأحد، "الدواعش"، مخاطباً إياهم بالقول "ستدفعون الثمن غالياً".

وقال الاعرجي في تغريدة على "تويتر"، "ايها الدواعش ستدفعون الثمن غالياً ودماء ابطال الشرطة الاتحادية ستذيقكم الويل".

وأضاف أن "ميادين المنازلة تشهد ان العراق انتصر على قوى الظلام الداعشي"، مشدداً بالقول "ياابطال الاتحادية انتم الأعلون فلاتهنوا ولا تحزنوا".

وشهدت محافظة كركوك، اليوم الأحد، انفجار عبوة ناسفة استهدفت الشرطة الاتحادية اسفرت عن ضحايا ومصابين بين صفوفهم.