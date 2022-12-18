شكرا لقرائتكم خبر عن مرثا محروس نائبة التنسيقية تعلن الانتهاء من إنشاء مجمع بريد الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الانتهاء من إنشاء مجمع بريد الأميرية، مؤكدة أنه سيتم افتتاح المجمع قريبا.

وقامت النائبة مرثا محروس بتفقد انتهاء المشروع استعدادا لافتتاحه برفقة الدكتور حسام الدين فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، واللواء محمد الغزاوي رئيس حي الأميرية، والتنفذين من هيئة البريد وذلك للاطمئنان على سلامة وجاهزية المبنى واحتياجات المنطقة للاستعداد لافتتاح أكبر مجمع خدمات بريدية وشهر عقاري في منطقة شرق وشمال القاهرة.

يذكر أن النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تواصل جوالاتها التفقدية استجابة لطلب أهالي حي الأميرية، للاستماع إلى أهم احتياجات ومشكلات الأهالى، وأكدت مرثا محروس أنها ستبذل قصارى جهدها للعمل على حل هذه المشكلات، يأتى ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاءً للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.