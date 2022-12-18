شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأوبرا يكشف خطة التطوير لـ"إعلام النواب": التوسع فى الحفلات بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، خطة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي خلال الموسم الفني 2022/2023، وخطة التطوير خلال المرحلة القادمة، وذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائبة درية شرف الدين.

وقال "صابر" إنه في إطار التبادل الثقافي بين مصر والعديد من دول العالم تم استضافة عدد من الفرق الأجنبية الزائرة للأوبرا خلال عام 2022، موضحا أنه من بين الفرق المشاركة فرقة كايرو ستيبس (مصر / ألمانيا) ، فرقة اساطير التانجو (الأرجنتين) ، حفلين موسيقيين لكل من ثنائى اليادا والفنان كيان (النمسا) ، كورال شيكاغو للاطفال (أمريكا) ، فرقتى الاوبرا والباليه بمسرح سان بطرسبرج - موسكو اون ايس (روسيا) ، حفل موسيقي (إيطاليا) ، أوركسترا بيت العود (السودان) ، السوبرانو أنستاسيا (اليونان) ، باليه جورجيا الملكي (جورجيا) ، فلامنكو دي مدريد (أسبانيا)، الى جانب فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل (الهند) .

وأضاف أن أوركسترا القاهرة السيمفوني احتفل هذا العام بموسمه الـ 64 تحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي، وقدم 44 حفلا موسيقيا متنوعا على مختلف مسارح الأوبرا تضمن مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية، إلى جانب سلاسل حفلات نوعية لأعظم السيمفونيات وأهم الأعمال خلال القرن العشرين، بالإضافة إلى تقديم أعمال المؤلفين المصريين التي تنتمي إلى القوالب الكلاسيكية، كما نظم مهرجان اتجاهات عربية الذى يعد أحد مسارات القاء الضوء على الأعمال الموسيقية للمؤلفين العرب في القالب الكلاسيكي، ويهدف إلى إثراء الحياة الموسيقية فس الوطن العربي.

كما أشار أنه تم استئناف نقل عروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية إلى المسرح الصغير، وتم نقل 6 عروض عالمية هي: ريجوليتو، لوتشيا دي لامرمور، أريادنا من نكسوس، دون كارلو، توراندوت وهاملت.

هذا بخلاف أن دار الأوبرا استضافت خلال الموسم الفنى 2022 العديد من المهرجانات الدولية هي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، الملتقى الدولي لذووى القدرات الخاصة (أولادنا)، ملتقى الشارقة للسرد الـ 18، ومهرجان القاهرة للفيلم القصير وغيرها .

وبشأن خطة تطوير الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي خلال المرحلة القادمة، قال الدكتور مجدى صابر إنه في المجال الفني الاهتمام بالنشء والهواه من غير الدارسين لعلوم الموسيقي والأوبرا وتنمية مواهبهم بمركز تنمية المواهب التابع للهيئه من خلال فصول تعليمية في مجالات في كافة المجالات، تحقيقاً لرؤية مصر 2030، وتقييم مستوي الفنانين والفرق الفنية التابعة للهيئه طـبـقـا للـمـقـاييس العلمية الدولية من خلال لجان فنيه متخصصه من رواد الموسيقي ومـن الجهات الفنية والأكاديمية في مجال فنون الأوبرا والموسيقي العالمية.

وشدد على التوسع في حفلات المحافظات بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والمحافظات لإقامة مهرجان فني مجانا على غرار مهرجان دندرة بمحافظة قنا، ومهرجان تل بسطا بمحافظة الشرقية، ومهرجان ومهرجان ابيدوس بمحافظة سوهاج، ويتم التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة لإقامة مهرجانات في محافظات أخرى بجانب إقامة السويس، ومهرجان المنيا، وسوف المهرجانات السابقة، بالإضافة إلى السهرات الرمضانية بمشاركة دول عربية".