- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع خبر بالصور.. ميسي يرفع كأس العالم بالعباءة العربية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441585-638069865196524840.jpg
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-18 | 19:53
المصدر:
3,930 مشاهدة
حمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الأحد، وهو يرتدي العباءة العربية اهداها له أمير قطر تميم بن حمد.
وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب، في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الأحد، بعد مساهمته القوية في تتويج منتخب بلاده بلقب المونديال، للمرة الثالثة في تاريخها.