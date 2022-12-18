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بالصور.. ميسي يرفع كأس العالم بالعباءة العربية

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كأس العالم فيفا 2022

2022-12-18 | 19:53

بالصور.. ميسي يرفع كأس العالم بالعباءة العربية

المصدر:

3,930 مشاهدة

حمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الأحد، وهو يرتدي العباءة العربية اهداها له أمير قطر تميم بن حمد.

وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب، في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الأحد، بعد مساهمته القوية في تتويج منتخب بلاده بلقب المونديال، للمرة الثالثة في تاريخها.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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