بالصور.. ميسي يرفع كأس العالم بالعباءة العربية

حمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الأحد، وهو يرتدي العباءة العربية اهداها له أمير قطر تميم بن حمد.



وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب، في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الأحد، بعد مساهمته القوية في تتويج منتخب بلاده بلقب المونديال، للمرة الثالثة في تاريخها.