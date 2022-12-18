انت الان تتابع خبر مدير مكافحة المخدرات يكشف "إحصائية مثيرة" تخص المتهمين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزركاني في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "السلطة القضائية كان لها الدور الكبير واليد الطولى في اصدار هذا القرار واتلاف هذه الكمية ومن خلال دور رئيس الوزراء ووزير الداخلية والصحة وكانت هناك متابعة حثيثة من اجل اكمال عملية اتلاف هذه الكمية من المخدرات".وأضاف: "العراق من سنوات كان محطة عبور والان اصبح مستهلكا واذا لم نتدارك الامر فستخرج الأمور عن السيطرة".

وأشار الزركاني الى ان "بعض المخدرات تأتي على شكل علاجات تدخل في تجارة المخدرات إضافة الى المواد المخدرة التي تدخل كمخدرات صريحة".

وأكد ان "العراق فيه اقوى القاوانين لمكافحة المخدرات من خلال محاربة الاتجار وزراعة المخدرات والعقوبات قد تصل الى الإعدام"، مبينا انه تم "الحكم على اكثر من 2000 متهم ضمن المادة 28 و27 الحيازة والاتجار بالمخدرات".