شكرا لقرائتكم خبر عمل إرهابي في كركوك يحصد 9 عراقيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أمس، مقتل ضابط برتبة رائد وعدد من المنتسبين في عمل إرهابي في كركوك.

وقال في تغريدات نشرها عبر حسابه بموقع «تويتر» أمس، «في عمل إرهابي جبان، استشهد ضابط برتبة رائد وعدد من المنتسبين بانفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة لقوات الشرطة الاتحادية اللواء الآلي الثاني في قرية علي السلطان بناحية الرياض في كركوك».

وأضاف «وبعد أن اطلع القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على مجريات الحادث وجه بملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي الجبان والقصاص العادل والعاجل منهم».

وأشار إلى أن العناصر الإرهابية لجأت إلى أساليب خبيثة بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد قواتنا الأمنية البطلة.

ولفت إلى أن السوداني وجه القطاعات الأمنية بالانتباه وتفتيش الطرق بشكل دقيق وعدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية، كما وجه أيضا بتشكيل مجلس تحقيقي بهذا الحادث الإرهابي.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن مصدر أمني قوله «إن تسعة من الشرطة الاتحادية بينهم ضابط قتلوا إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

وقال المصدر «إن عبوة استهدفت عجلتين للقوات الأمنية من الشرطة الاتحادية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك»، مضيفا أن العبوة أسفرت عن تسعة ضحايا من المنتسبين بينهم ضابط برتبة رائد، وإصابة آخر.