الحوثيون يستعدون لإعدام 16 يمنيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران حكما بإعدام وسجن 29 معتقلا من أبناء محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، بتهمة التخابر.

وقال المحامي عبدالمجيد صبره، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت حكما على 23 معتقلا من أبناء صعدة، قضى منطوقه في الفقرة الأولى بإدانة 16 معتقلا بجريمتي إعانة دول الجوار والتخابر معهم، ومعاقبة كل واحد منهم بالإعدام تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت».

واتهمت المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في الفقرة الثانية لمنطوق الحكم، وفقا لصبره «سبعة من المعتقلين بجريمتي إعانة العدوان والتخابر معهم، ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس 15 سنة مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية».

وأدان الحكم في الفقرة الثالثة، ستة آخرين بالإدانة نفسها، ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس 10 سنوات، مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية، فيما برأ الحكم ثلاثة من المعتقلين.

وسبق أن أصدر الحوثيون أحكاما بإعدام العشرات بتهمة ما تصفه الجماعة «التعاون مع العدوان»، ولا يزال الآلاف من اليمنيين في السجون التابعة لجماعة الحوثي، بينهم صحفيون وسياسيون وأكاديميون، وسبق أن طالبت منظمات دولية ومحلية، بسرعة الإفراج عنهم.

على صعيد آخر، استحدثت ميليشيات الحوثي الإرهابية آلية قمعية جديدة، تنتهك بها حق النساء اليمنيات في التنقل، وتعيد الوصاية على المرأة، باعتبارها شخصا غير مؤهل للتحكم بحياته، في إطار سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق المرأة اليمنية.

وقالت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان، في بيان، إنها «تحصلت على وثائق رسمية تؤكد تعميم جماعة الحوثيين لأجهزتها الأمنية، بمنع تنقل النساء ومغادرتهن إلى أي مناطق أخرى إلا بوجود وصي، أو أخذ موافقة أمنية عليا تتيح لهن التنقل».

ميدانيا، قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيات الحوثي بنيران الجيش الوطني، خلال اليومين الماضيين، بعدد من جبهات محافظة مأرب، وأكد مصدر ميداني إن 7 عناصر من ميليشيات الحوثي من أبناء محافظة إب، قتلوا وأصيبوا بنيران الجيش الوطني بجبهات محافظة مأرب.

من جهة أخرى، وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة المقدمة لليمن، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في سياق جهود المملكة لدعم قطاع الكهرباء، وتحسين فرص العيش ودعم الحكومة الشرعية.

وحطت في ميناء الزيت بعدن الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة المبالغة 40 ألف طن متريا من مادة الديزل، و30 ألف طن متريا من مادة المازوت، يبلغ إجمالي قيمة المنحة النفطية السعودية الجديدة للكهرباء في اليمن 200 مليون دولار، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في المحافظات المحررة، ويأتي ذلك ضمن الدعم الاقتصادي والتنموي المقدم من السعودية لليمن.

وقال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد المدخلي، إن إسهامات المنح النفطية في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة وتحسين الأوضاع العامة والخدمات، وكذا رفع معدل ساعات تشغيل الكهرباء، وانعكاس ذلك على توفير مؤسسة الكهرباء الخدمة لعدد 760 ألف مشترك، ونحو 9 ملايين و800 ألف مستفيد.

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