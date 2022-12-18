دعوة المرشحين لرئاسة ليبيا للتوافق

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وأكد في بيان له إثر لقائه مجموعة من الشخصيات السياسية من مختلف أنحاء ليبيا، والذين سبق لهم أن تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة قبل عام، أنه شجع الشخصيات السياسية على الأخذ في الحسبان الجوانب القانونية والدستورية والأمنية الضرورية لتوفير فرص تنافسية متكافئة وانتخابات ناجحة، وشدد على أن الليبيين عازمون على جعل عام 2023 بداية فجر جديد لهم ولبلدهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، المترشحين للانتخابات الرئاسية للتباحث فيما بينهم والتوافق على مقترح موحد لكسر حالة الجمود السائدة ضمن سقف زمني محدد.وأكد في بيان له إثر لقائه مجموعة من الشخصيات السياسية من مختلف أنحاء ليبيا، والذين سبق لهم أن تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة قبل عام، أنه شجع الشخصيات السياسية على الأخذ في الحسبان الجوانب القانونية والدستورية والأمنية الضرورية لتوفير فرص تنافسية متكافئة وانتخابات ناجحة، وشدد على أن الليبيين عازمون على جعل عام 2023 بداية فجر جديد لهم ولبلدهم.

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