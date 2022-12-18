شكرا لقرائتكم خبر البحرين للبرلمان الأوروبي: ادعاءاتكم مزيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت البحرين أمس رفضها قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في المملكة.

وأكد مجلس النواب البحريني، برئاسة أحمد المسلم، على إدانة البحرين الشديدة واستنكارها البالغ للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكد أن «القرار قائم على معلومات مغلوطة وأخبار مزيفة ومسيئة، دأبت على نشرها وترويجها جهات وأشخاص، من أجل قلب الحقائق، وممارسة الازدواجية والتضليل، والفتنة والتحريض، والإساءة لسمعة البحرين».

وأعربت هيئة مكتب مجلس النواب عن «بالغ أسفها لانسياق البرلمان الأوروبي خلف روايات أطراف أحادية الجانب، دون التواصل مع ممثلي الشعب البحريني والجهات الرسمية والحقوقية في البحرين».