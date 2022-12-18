شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية لرشا فايز كليب نائبة التنسيقية بقرى البركة والصعايدة محافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولاتها الميدانية للتواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى.

وأجرت النائبة رشا فايز كليب، جولات ميدانية بقري "البركة، الصعايدة، بيومي، الحرفة" بمركز أبوحمص-البحيرة، ولقاءات متعددة بالأهالى، استمعت فيها لمشكلاتهم ومقترحاتهم للحلول، وكذلك عاينت العديد من مواقع الشكاوي بالقري المذكورة.

كما عاينت النائبة رشا فايز كليب مشكلات الصرف الصحي، والمحطات المعطلة علي الرغم من انتهاء الأعمال بها من سنوات، وهو ماآثر سلبًا علي جودة حياة الأهالى في قري بيومي والصعايدة والحرفة، وكذلك بعض مشكلات الكهرباء، ومتطلبات دعم مركز شباب البركة.