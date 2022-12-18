مقتل 4 رجال شرطة باكستانيين بهجوم مسلح

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وأوضح مسؤول أمني أن عناصر إرهابية شنت الهجوم بشكل مفاجئ، في وقت مبكر من الصباح على مركز الشرطة، وتصدى لهم رجال الأمن وأجبروهم على الفرار، غير أن تبادل إطلاق النار بين الطرفين أسفر عن مقتل 4 من رجال الشرطة وإصابة آخرين.وأضاف، بأن قوات الأمن شنت عملية تمشيط في المدينة للبحث عن الجناة، في حين لم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.
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