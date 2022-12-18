شكرا لقرائتكم خبر مقتل 4 رجال شرطة باكستانيين بهجوم مسلح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي أربعة من رجال الشرطة الباكستانية مصرعهم وأصيب آخرون، جراء هجوم مسلح، أمس، استهدف مركزا للشرطة في مدينة «لكي مروت» في إقليم خيبر بختونخواه، شمال غرب باكستان.

وأوضح مسؤول أمني أن عناصر إرهابية شنت الهجوم بشكل مفاجئ، في وقت مبكر من الصباح على مركز الشرطة، وتصدى لهم رجال الأمن وأجبروهم على الفرار، غير أن تبادل إطلاق النار بين الطرفين أسفر عن مقتل 4 من رجال الشرطة وإصابة آخرين.

وأضاف، بأن قوات الأمن شنت عملية تمشيط في المدينة للبحث عن الجناة، في حين لم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.