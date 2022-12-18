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صاروخان كوريان يثيران رعب اليابان

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الكوري الجنوبي أمس أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين «متوسطي المدى» باتجاه بحر اليابان، الأمر الذي يثير مزيدا من الرعب، في أحدث عملية إطلاق ضمن سلسلة من عمليات الإطلاق التي أدت إلى زيادة التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة في سول قولها «إنها رصدت عمليات الإطلاق من منطقة تونج تشانج-ري بإقليم شمال بيونج آن، وأن الصاروخين حلقا لمسافة نحو 500 كلم».

وقالت الهيئة «إن السلطات الاستخباراتية الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تحليلا لتفاصيل أخرى ضمن دراسة شاملة حول أنشطة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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