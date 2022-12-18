صاروخان كوريان يثيران رعب اليابان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الكوري الجنوبي أمس أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين «متوسطي المدى» باتجاه بحر اليابان، الأمر الذي يثير مزيدا من الرعب، في أحدث عملية إطلاق ضمن سلسلة من عمليات الإطلاق التي أدت إلى زيادة التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة في سول قولها «إنها رصدت عمليات الإطلاق من منطقة تونج تشانج-ري بإقليم شمال بيونج آن، وأن الصاروخين حلقا لمسافة نحو 500 كلم».

وقالت الهيئة «إن السلطات الاستخباراتية الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تحليلا لتفاصيل أخرى ضمن دراسة شاملة حول أنشطة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة».