صاروخان كوريان يثيران رعب اليابان

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ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة في سول قولها «إنها رصدت عمليات الإطلاق من منطقة تونج تشانج-ري بإقليم شمال بيونج آن، وأن الصاروخين حلقا لمسافة نحو 500 كلم».وقالت الهيئة «إن السلطات الاستخباراتية الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تحليلا لتفاصيل أخرى ضمن دراسة شاملة حول أنشطة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة».
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