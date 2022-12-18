شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بخطة إرشادية لزراعة القصب.. والحكومة تستعرض جهودها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها اليوم، بإعداد خطة محددة من جانب قطاع الإرشاد الزراعي ومجلس المحاصيل السكرية ومعهد بحوث المحاصيل السكرية، بشأن توعية مزارعي القصب بالأسلوب الأفضل في الزراعة وما يجب عليهم اتباعه خلال خطوات الزراعة وغيرها من الإرشادات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة خلال زيارتها لمحافظة أسوان، وذلك بحضور محافظ أسوان.

كما طالب الحصرى بسرعة تقنين أوضاع واضعى اليد وتثبيت عمالة قطاع التشجير.

واستعرض الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، ما تم بشأن توصيات اللجنة المتعلقة بتفعيل الإرشاد الزراعى في محصول قصب السكر بأسوان.

وأوضح أنه تم بالفعل جهود عديدة منها التوسع في مشروع زيادة إنتاجية القصب لتصل إلى إجمالي مساحة 6 آلاف فدان تسوية ليزر وحرث تحت التربة وحرث سطحى.

وأشار إلى أن التكلفة العملية للفدان الواحد بلغت 1100 جنيه، وتحمل مجلس المحاصيل منها 50 في المائة.

وأضاف، أيضا تم تطبيق أسلوب المكافحة الحيوية لطفيل التايكوجراما ولعدد من الأمراض للحفاظ علي المحصول، بالإضافة إلي إعداد خريطة صنفية لقصب السكر، حيث يوجد اهتمام كبير بزراعة الأصناف الجديدة من خلال عمليات بحثية وحقوق إرشادية، وكذلك زراعة القصب بالشتل واستخدام الرى الحديث بالتنقيط، حيث تم زراعة مساحة 155 فدانا باستخدام تقنية الزراعة بالشتل والرى الحديث بالتنقيط، وجارى انشاء محطة انتاج شتلات القصب بمحطة البحوث الزراعية بكوم إمبو.

وتابع: هناك دورات تدريبية وندوات خاصة بمحصول قصب السكر يقوم بها مجلس المحاصيل السكرية بالاشتراك مع الإرشاد الزراعي لنقل التكنولوجيا لقصب السكر.