شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستعد لحسم صفقتين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة الحالية للدخول في العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة على الألقاب مرة أخرى.

مانشستر يونايتد يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع صفقتين

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، على أن إدارة نادي مانشستر يونايتد ترصد مبلغ ضخمًا من أجل التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة من سوق الانتقالات.

وأكدت صحيفة " ذا صن " البريطانية، على أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، والهولندي فرينكي دي يونج، نجم فريق برشلونة الإسباني.

وأضافت التقارير، على أن مانشستر يونايتد يرصد 200 مليون جنيه إسترليني من أجل حسم التعاقد مع هذا الثنائي، وتدعيم صفوفه بالفترة المقبلة.

وحاول مانشستر يونايتد التوقيع مع دي يونج في الصيف الماضي ولكنه فشل، بينما ترغب عدة أندية بضم بيلينجهام أبرزها ريال مدريد وليفربول.