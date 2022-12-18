انت الان تتابع خبر الاتحادية تقتل ارهابيا وتصيب اخر في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمكن أبطال الشرطة الاتحادية من قتل ارهابي واصابة اخر خلال نصب كمين محكم من قبل اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية، في قرية "علي السلطان " التابعة لناحية الرياض بكركوك".وأضافت: "تمت العملية بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات التي رصدت تحركات اصابة احد الدواعش والذي لايزال البحث جارياً عنه".