شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش تغطية مصرف السيل بأسوان.. والمحافظ: كان يمثل مشكلة بيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة للجنة الزراعة والري والامن الغذائي والثروة الحيوانية بشأن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى محافظة أسوان خلال دور الانعقاد السابق، وذلك بحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية.

وحرص محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، علي توجيه الشكر للجنة برئاسة النائب هشام الحصرى علي جهودها في حل مشكلة مصرف السيل الذى كان يمثل بؤرة تلوث في أسوان، حيث بدأت التجهيزات حاليا لتغطيته، موجها الشكر للجنة علي دورها في القضاء على تلك المشكلة الكبيرة

وأشاد المحافظ، بموافقة وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، على تخصيص 365 مليون جنيه بدعم كبير من لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري لمشروع تغطية مصرف السيل بعد سنوات عديدة، والذي يستهدف إنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية، مع خلق متنفس ترفيهي لهم باستغلال المساحات الناتجة من التغطية بطول 2530 مترا في نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات انتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية.

وأعرب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن سعادته لتحقيق حلم أهالي أسوان علي أيدى نواب لجنة الزراعة حاليا، موجها الشكر للمحافظ علي دوره وتعاونه مع اللجنة لحل المشكلة.

وأكد الحصرى، أن اللجنة دائما تسعى المشكلات التى تواجه المواطنين في قطاعى الزراعة والرى، مشيرا إلي أن مشكلة مصرف السيل كانت مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق مدينة أسوان، ذات الكثافة السكانية العالية.