شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يطالب بحسم مشكلة تعدد جهات الولاية على بحيرة ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن مشكلة بحيرة ناصر تعدد جهات الولاية، الأمر الذى يتسبب تضارب الاختصاصات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن متابعة تنفيذ توصيات اللجنة خلال زيارتها لمحافظة أسوان وطلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف المغاوري، بشأن استعراض خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير بحيرة ناصر ورفع كفاتها والتصدي لظاهرة الصيد الجائر بالبحيرة وزيادة أعداد التماسيح، وبحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية.

وأشار المحافظ إلي أن بحيرة ناصر بها إنتاج أسماك على أعلي مستوى، ما يتطلب سرعة مواجهة المشكلة التى تواجهها.

ودعا لعقد اجتماع لمناقشة مشكلات، بشكل متجرد، لتحديد المسئولية الوطنية والقومية بالبحيرة للحفاظ على الغذاء للمواطن المصرى والحد من مخاطر التهريب عبر البحيرة.

واتفق معه النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، مشيرا إلي أنه الأمر بالفعل يحتاج إلي سيطرة وقوة للحفاظ علي البحيرة.

وقال اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات، إن قانون حماية البحيرات لم يغفل أى أمر يخص البحيرات، وأضاف أن الجهاز عمل على الحفاظ على سلالة البلطى النيلى، وزيادة الإنتاج من خلال مشاركة مع الهيئة الوطنية لرفع كفاءة المفرخات.

وطالب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، بتخفيض الرسوم للصيادين واعتماد الحد الأدنى لزيادة دعم الصيادين بمحافظة أسوان .