رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير المملكة الأردنية

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القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه - اليوم - السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة .

خلال اللقاء، أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن العلاقات المصرية الأردنية تعد نموذجاً يُحتذى به للعلاقات "العربية - العربية "،لافتا إلى وجود تطابق فى الرؤى بين البلدين وكذلك الحرص الواضح من القيادة السياسية للبلدين على مداومة التواصل لبحث كل ما هو جديد و تبادل وجهات النظر بينهما لتحقيق مصالح الشعبين والأمة العربية، خاصة فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية و إدانة كافة الانتهاكات الإسرائيلية و إعادتها إلى مسارها الصحيح فى ضوء قرارات الشرعية الدولية، وقال رئيس مجلس الشيوخ: "نحن كجهات تشريعية نحرص أن تكون العلاقات بين البلدين على ذات المستوى بين القيادات السياسية للبلدين".

ومن جانبه، نقل السفير أمجد العضايلة تحيات رئيس مجلس الأعيان الأردنى للمستشار عبد الوهاب عبدالرازق ولمجلس الشيوخ الموقر، مشيدا بمتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن هناك تقارب فى المؤسسات التشريعية والمؤسسات الحكومية .

كما أشاد سفير المملكة الأردنية بالنهضة الشاملة التى تشهدها مصر فى كافة المجالات، مؤكداً على الدور الريادى لمصر فى المنطقة .

وفى نهاية اللقاء وجه المستشار عبدالوهاب عبد الرازق الدعوة رئيس مجلس الاعيان الأردني لزيارة مصر فى أقرب وقت ممكن.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.