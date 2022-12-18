اتحاد الكرة يناقش آخر استعدادات تنظيم خليجي ٢٥

عقدت اللجنةُ التنظيميّة لخليجي (٢٥)، اليوم الأحد، اجتماعا لمُناقشةَ اخر الاستعدادات في تنظيمِ خليجي ٢٥ في البصرة التي تنطلق في ٢٠٢٣/١/٦ ، وكذلك عمل اللجانِ في البُطولةِ.