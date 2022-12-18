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انت الان تتابع خبر اتحاد الكرة يناقش آخر استعدادات تنظيم خليجي ٢٥ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441574-638069739247313329.jpg
2022-12-18 | 16:23
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عقدت اللجنةُ التنظيميّة لخليجي (٢٥)، اليوم الأحد، اجتماعا لمُناقشةَ اخر الاستعدادات في تنظيمِ خليجي ٢٥ في البصرة التي تنطلق في ٢٠٢٣/١/٦ ، وكذلك عمل اللجانِ في البُطولةِ.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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