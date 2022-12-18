انت الان تتابع خبر روسيا تعلن سيطرتها على قرية "ياكوفليفكا" في دونيتسك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، إنه "في الوقت الحاضر انتهت القوات الروسية من تطهير القرية من فلول الجيش الأوكراني هناك"، مشيرة إلى أن "حصيلة قتلى الأوكرانيين على محور دونيتسك تجاوزت 40 جنديًا خلال يوم" على حدّ وصفها".وما تسمى بـ"جمهورية دونيتسك الشعبية" هي واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر/ أيلول بعد استفتاء نددت به أوكرانيا وحلفاؤها ووصفوه بأنه "زائف وقسري".

وقالت روسيا وأوكرانيا، الثلاثاء الماضي، إن الوضع "صعب" في ساحة المعركة بمنطقة دونيتسك، وزعمت كل منهما النجاح في صد هجمات الطرف الآخر.

وأدى القتال العنيف في المنطقة في الأسابيع الأخيرة إلى عدم وضوح أي أجزاء من دونيتسك تخضع للسيطرة الروسية وأيها يخضع للسيطرة الأوكرانية.

