انت الان تتابع خبر تشكيل الديوك وراقصي التانغو في نهائي المونديال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البولندي، شيمون مارتسينياك، صفارة بداية المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، و(18:00) بالتوقيت المحلي.وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الفرنسي، حامل اللقب:

لحراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

لخط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، ماركوس أكونيا

لخط الوسط: ألكسيس ماك أليستر، رودريغو دي بول، إينزو فرنانديز، أنخل دي ماريا

لخط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

في المقابل، اختار المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "التانغو" الأرجنتيني:



لحراسة المرمى: هوغو لوريس

لخط الدفاع: ثيو هرنانديز - رافائيل فاران - دايوت أوباميكانو - جول كوندي

لخط الوسط: أدريان رابيو - أوريلين تشاوميني - أنطوان غريزمان

لخط الهجوم: عثمان ديمبلي - أوليفييه جيرو - كيليان مبابي.

وصعد المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي مونديال قطر 2022، على حساب نظيره الكرواتي، إثر فوزه عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء الماضي، على استاد "لوسيل".

بينما واصل المنتخب الفرنسي مشوار الدفاع عن اللقب على حساب نظيره المغربي، بفوزه عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء الماضي، على استاد "البيت" بمدينة الخور.

ويبحث كل من المنتخبين الفرنسي حامل اللقب، والأرجنتيني، عن فض الشراكة بينهما، وتحقيق اللقب الثالث في تاريخ مشاركاتهما في بطولات كأس العالم.

فقد توج منتخب الأرجنتين باللقب مرتين في عامي (1978 و1986)، بالتساوي مع فرنسا الذي فاز أول مرة بكأس العالم عام 1998، وفي النسخة الماضية "روسيا 2018"، وبالتالي يسعى للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.