انت الان تتابع خبر ضربة جوية تستهدف "إرهابيين" في تلعفر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبالتعاون مع طيران الجيش والقوة الجوية، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب ضربة جوية في قضاء تلعفر جبال شيخ إبراهيم".

وأضاف البيان، "سنوافيكم بنتائج العملية لاحقًا ونسأل الله السلامة لقوات جهاز مُكافحة الإرهـاب والقوات المسلحة الباسلة في عملياتهم البطولية".

