شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب توافق على إنشاء جهاز قومى للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي إنشاء جهاز قومي للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية.

ويقضي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماته، حسبما انتهت اللجنة، بأن ينشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية"، يكون له الشخصية الاعتبارية العامة.

ووفقا للمادة القانونية، يتبع الجهاز رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، مع منحه الحق في أن ينشئ فروعا في المحافظات.

ويعد مشروع القانون بمثابة خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وكونه حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية