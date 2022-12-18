شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تناقش إنشاء بنك دم تجميعى بالبحر الأحمر..وتوصى بتطوير وحدات صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد الوحش، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن غلق الوحدة الصحية بدربالة بمحافظة الإسكندرية.

ورد ممثل وزارة الصحة، بأن هذه الوحدة مدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023، والاعتماد المالي متوفر وفي انتظار المستندات الخاصة بالوحدة فيما يخص الأرض ومساحتها، من مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حسين الحمامي، بشأن عدم تقديم الرعاية الصحية المناسبة بوحدة صحة البرنس بدائرة المنتزه، وقررت استكمال مناقشة الطلب لجلسة لاحقة لحين موافاة اللجنة بتقرير عن أسباب عدم إحلال وتجديد الوحدة الصحية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن توقف الإجراءات التنفيذية بإنشاء بنك دم تجميعي بمستشفى القصير المركزي بمحافظة البحر الأحمر.

وقالت النائبة إيلاريا سمير، إن محافظة البحر الأحمر يوجد فيها بنك تجميعي واحد، وهذا الاقتراح بإنشاء بنك الدم التجميع تم مناقشته في لجنة الاقتراحات والشكاوي وتم الموافقة عليه، ولكن حدث توقف للإجراءات التنفيذية .