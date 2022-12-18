شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" لوزيرة الثقافة: نهتم بالثقافة للارتقاء بوعى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم الأحد، بالدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة والمرافقين من رؤساء هيئات وقطاعات الوزارة.

وأشارت إلي أن اجتماع مخصص للاستماع لبيان من الدكتورة الوزيرة بشأن خطة الوزارة في المرحلة القادمة.

وأكدت أنه إيماناً من اللجنة بأهمية الثقافة فى الإرتقاء بوعى المواطنين فقد حظيت الموضوعات المتعلقة بقطاع الثقافة -وعلى مدار أكثر من عامين - بنصيب وافر من المناقشات سواء فيما يخص تفعيل دور الهيئة العامة لقصور الثقافة ودعمها فى نشر الوعى الثقافى بتكثيف الفاعليات الثقافية مع التوصية بالاسراع فى توفير الاعتمادات المالية الخاصة بإحلال وتجديد بعض قصور الثقافة، وكذا الإنتهاء من تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بالمواقع الثقافية وترتيب أولويات ومدة زمنية للإنتهاء من هذه المشروعات.

وأضافت: فيما يتعلق بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى فقد كان للجنة دور هام فى التوجيه، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الجهاز ووزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية بهدف الحفاظ على النسق الجمالى للميادين والشوارع والحفاظ على الهوية البصرية بالمحافظات، وكذا التأكيد على اعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر للمبانى ذات الطابع المعمارى المتميز تمهيداً لتسجيلها وصيانتها بهدف المحافظة عليها.

وقالت إن اللجنة أولت اهتماماً كبيراً بشأن وضع رؤية شاملة لعودة المسرح والسينما لإثراء الحركة الثقافية فى مصر ومعالجة القصور الشديد فى دور العرض السينمائى والمسرح بالمحافظات، وأكدت على ضرورة التنسيق بين وزارة الثقافة والوزارة المعنية لعلاج هذا القصور سواء من خلال توفير التمويل والأرض مع دراسة مشاركة القطاع الخاص فى هذا الشأن للنهوض بهذين القطاعين.

وأضافت :" كما لم يغب عن اللجنة مناقشة بعض الموضوعات الهامة ومنها ما تعلق بصيانة وترميم عدد 6000 فيلم وثائقى بالمركز القومى للسينما ، وكذا التأكيد على حفظ وصيانة وترميم مقتنيات دار الكتب والوثائق القومية وجردها بصفة دورية وتيسير الاطلاع عليها للإستفادة منها، كما تطرقت اللجنة لمناقشة أوضاع الترجمة فى مصر وضرورة رفع كفاءة المركز القومى للترجمة ودعمه للإرتقاء بمستوى الترجمة والتنوع والتوسع فيها دعماً للقوى الناعمة المصرية، وفيما يتعلق بمكتبات مصر العامة فقد تلاحظ للجنة أن المكتبات لا توجد إلا فى 14 محافظة لذا أكدت اللجنة على ضرورة التعاون بين الوزارة والمحليات لتخصيص أراضى لاقامة المكتبات فى المحافظات التى تخلو منها، كما كان للجنة توصياتها بضرورة الارتقاء بصناعة النشر والاهتمام بمعارض الكتاب والتسويق لها الكترونياً، وكذا وضع معالجات بهدف التيسير لجذب تصوير الأفلام السينمائية داخل مصر .

وأكدت أن اللجنة طالما كانت داعمة لوزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة بزيادة اعتمادتها المالية بما يكفل أداء دورها الثقافى على الوجه الأكمل من خلال تطوير العمل بالمؤسسات الثقافية وتطبيق العدالة الثقافية ورعاية المبدعين والنابغين والموهوبين ودعم قوة مصر الناعمة ودعم الصناعات الثقافية وحماية وتعزيز التراث الثقافى، وحماية حقوق الملكية الفكرية .

وقالت إننا نحتاج فى ظل الظروف الحالية الى إعداد رؤية ثقافية شاملة تواكب التطور وتتفاعل وتساير وتستوعب ما حدث من تغيير على أرض الواقع الحالى فى كل المجالات.

وأشارت إلي أن اللجنة نوهت مراراً وتكرارا على أهمية وجود صلة وتعاون وثيق بين الثقافة والإعلام بكافة أشكاله ومؤسساته – وكذا وزارات التعليم والتعليم العالى والشباب وغيرها كل فيما يخصه- بما يحقق الترويج والتسويق للمنتج الثقافى بالشكل الذى يضمن له التأثير والفعالية فى الواقع الثقافى المصرى ترسيخاً للانتماء وحفاظاً على الهوية المصرية ومكافحة للتطرف بجميع أشكاله.