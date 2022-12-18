شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتهى "صداع قانون الإيجار القديم".. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " متى ينتهى صداع الإيجار القديم؟"، استعرض خلاله الحلول التى بدأت بخطوتين الأولى الأشخاص الاعتبارية وهى أزمة الغير سكنى التي تنتهى بعد مرور 5 سنوات، والثانية "السكنى" محط أنظار الجميع والتي ستشهد انفراجة الفترة المقبلة، وخبير يوضح لماذا يعد التحدى الأكبر للبرلمان الأيام القادمة ويعتبره "حقل ألغام"، وإليكم التفاصيل كاملة:

متى ينتهى "صداع الإيجار القديم"؟ أزمة غير السكنى تنتهى بعد 5 سنوات.. والجميع ينتظر انفراجة فى "السكنى".. 10 أشهر على تشكيل اللجنة الحكومية البرلمانية.. وخبير: البعض يعتبره "حقل ألغام"



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