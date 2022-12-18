العراق.. مقتل 9 من قوات الأمن العراقية بهجوم لـ«داعش» قرب كركوك

صرح مصدران أمنيان لوكالة «رويترز» للأنباء أن تسعة من رجال الشرطة العراقية على الأقل قتلوا اليوم (الأحد) بعد أن انفجرت عبوة ناسفة في موكبهم في قرية شلال المطر جنوب غربي مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وأفاد مصدر أمني في كركوك لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «عناصر من تنظيم (داعش) تعرضوا لناقلة تابعة إلى الفوج الأول باللواء الثاني ضمن الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة». وأضاف أن الهجوم رافقه اعتداء «مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة» في قرية شلال المطر التي تبعد 65 كلم عن مركز محافظة كركوك، موضحاً: «قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى».

وأصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمراً بمطاردة "العناصر الإرهابية" التي نفذت الهجوم وأُرسل قائد الشرطة إلى المنطقة لإجراء مزيد من التحقيقات.

وينشط مقاتلو تنظيم «داعش» في المنطقة. وأعلن العراق الانتصار على التنظيم الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، في ديسمبر (كانون الأول) 2017.