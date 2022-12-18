شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "أفريقية النواب": انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الأفريقية خطوة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة رشا أبو شقرة، أمينَ سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، على أهمية انضمام مصر إلي عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، قائلة: خطوة مهمة وتأتي في إطار المساعي المصرية للانضمام لتوسيع الشراكات مع الدول الأفريقية.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 592 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، الموقع بتاريخ 28/6/2022.

وعددت البرلمانية المزايا التي ستعود إلي مصر بانضمامها إلي الاتفاقية، ومنها الدعم في مجالات الاستثمار والطاقة، والمشروعات المصرية الهامة كالزعفرانة والمونوريل، وكذا الخدمات الاستثمارية، فضلا عن المساهمة في خفض تكاليف الدين وفتح مجالات الاستثمار في أفريقيا، مشيرة إلي كونها ستدعم تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.

وكانت الجلسة قد شهدت استعراض النائب محمود سعد، عضو مجلس النواب، نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الأفريقي، تفاصيل الاتفاق مؤكداً أنه جاء في إطار التكامل الاقتصادي واستعادة مصر علاقاتها مع الدول الأفريقية.

وقال "سعد" إن مصر شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطور وزخم كبير، على أعلي مستوي وذلك للتعاون في شتى المجالات خاصة الاقتصادي.

ونوه "سعد" إلي أن مصر سعت للانضمام لمؤسسة التمويل الأفريقية، وهي هيئة متعددة الأطراف، لتكون حافز للاستثمار في البنية التحتية في جميع أنحاء القارة الأفريقية، لافتاً إلي أن انضمام مصري فرصه إيجابية لتعزيز الاستثمارات، في إطار سعي مصر الدائم لفتح الباب أمام مزيد من التعاون مع الدول الأفريقية.