شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق: محسن عوض ملأ الوطن العربى بعلمه وعرف بقديس حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا، الشكر لنقابة الصحفيين على استضافة حفل تأبين الحقوقى الراحل محسن عوض، مضيفا أن الراحل ملأ الوطن العربى بعلمه، وعرف بقديس حقوق الإنسان.

وأضاف محمد فايق أن الحقوقى الراحل محسن عوض أسهم في بناء وتطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر والوطن العربي، عبر العديد من المهام الصعبة التي تصدى لها، بإنكار كبير للذات وتفان ومسؤولية، سواء من خلال موقعه كأمين عام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أو كعضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثم من خلال مشاركته الثرية في أعمال إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار محمد فايق، الى أن محسن عوض كان من المساهمين الرئيسيين في تعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، مثمنًا مواقف الراحل الكبير في الانتصار للقيم الإنسانية العليا، بجانب تمسكه الدائم بإعلاء المصالح العليا لبلده.