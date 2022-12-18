شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة "الوفد" بالغربية تنظم مؤتمرا جماهيريا بطنطا حول دور الأحزاب فى تنمية الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُنظم اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية برئاسة النائب المهندس حازم الجندي، مؤتمرًا جماهيريًا، الجمعة المقبلة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بقاعة المؤتمرات الرئيسية في جامعة طنطا، بعنوان "دور الأحزاب في تنمية الوعي الوطني بالجمهورية الجديدة"، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

يُأتي ذلك في إطار ترسيخ فلسفة وتوجه حزب الوفد التاريخي، وإدراكًا للدور التوعوي الهام لكافة الأحزاب المصرية لتنمية الوعي الوطني.

ويحضر المؤتمر عددًا من رموز الأحزاب السياسية وأعضاء الهيئة العليا وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلسي النواب والشيوخ ونواب محافظة الغربية وكبار الشخصيات العامة والإعلام.

ويشهد المؤتمر إطلاق عددًا من المبادرات المجتمعية لشباب جامعة طنطا ومحافظة الغربية.