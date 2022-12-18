شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يطالب "الخارجية" بفتح 4 مكاتب تصديقات بالإسكندرية لرفع المعاناة عن المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الخارجية بزيادة مكاتب التصديقات التابعة للوزارة بمحافظة الإسكندرية إلي 4 مكاتب، وذلك من أجل رفع المعاناة عن المواطنين.

ووجه"إسماعيل" خلال كلمته باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد، كلمة إلي مسئولي وزارة الخارجية، قائلا :" إذا استطعت محافظة الإسكندرية توفر 12 موظفا لانتدابهم بالعمل فى مكاتب التصديقات هل يمكن افتتاح 4 مكاتب بالمحافظة".

وعقب السفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، قائلا :" يمكننا افتتاح 3 مكاتب فقط نظرا لأن عدد هؤلاء الموظفين لا يكفي لفتح 4 مكاتب".

بينما أكد النائب محمد إسماعيل أن زيادة عدد المكاتب يساهم فى رفع المعاناة عن المواطنين وخاصة أن أن المسافرون للعمل بالخارج، يحتاجون الي التصديق علي المستندات و الشهادات التي يصطحبونها معهم، حتي يتسنى لبعثات القنصليات المصرية، هناك التصديق عليها وقبل تقديمها لسلطات الدول الأجنبية، الا ان المواطنين يقطعون مسافات طويلة لإنهاء إجراءات التصديق وهو ما يشكل عبئ بدني و مالي كبير عليهم بالذات ان بعض هذه المكاتب لا تعمل سوي يوم واحد في الأسبوع وأحيانا يتغيب الموظفين والعاملين بالمكتب حتي في هذا اليوم.

وطالب النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باتخاذ الجهات المعنية ما يلزم بسرعة لحل مشكلة التزاحم بمكتب تصديقات الخارجية بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى توفير العمالة اللازمة لها بما يغطي احتياجات المواطنين و يرفع عن كاهلهم المعاناة.

وترأس النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماع اللجنة اليوم الأحد لمواصلة لمناقشة عدد كبير من طلبات الاحاطة بشأن معاناة المواطنين مع مكاتب التصديقات.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هبة سامي حبيب، بشأن معاناة مواطني محافظة الإسكندرية اليومية والمتكررة في التعامل مع مكاتب التصديقات لوزارة الخارجية بالمحافظة، وعدم قدرة موظفيها على القيام بعملهم المنوط بهم على النحو المطلوب.

كما تناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة سوسن حافظ، بشأن "ضرورة إنهاء المعاناة اليومية لمواطني الإسكندرية بمكاتب التصديقات لوزارة الخارجية بمكتب (سان استيفانو) ومكتب (سموحة) لما بها من زحام شديد، بسبب انخفاض عدد الموظفين بالمكتب مما يؤثر سلباً على تلبية مصالح المواطنين وتعطيلها.

كما تناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن "معاناة محافظات (البحيرة – الإسكندرية – مطروح – كفر الشيخ) بسبب غلق مكتب توثيق وزارة الخارجية بالبحيرة وسان استيفانو بالإسكندرية، والاكتفاء بمكتب توثيق سموحة فقط، وتناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء مكتب توثيق لوزارة الخارجية بمدينة الغردقة.