شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 592 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، الموقع بتاريخ 28/6/2022.

يأتي ذلك بعد استعراض النائب محمود سعد، عضو مجلس النواب، نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الافريقي، تفاصيل الاتفاق مؤكداً أنه جاء في إطار التكامل الاقتصادي واستعادة مصر علاقاتها مع الدول الافريقية.

وقال "سعد" إن مصر شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطور وزخم كبير، على أعلي مستوي وذلك للتعاون في شتى المجالات خاصة الاقتصادي.

ونوه "سعد" إلي أن مصر سعت للانضمام لمؤسسة التمويل الأفريقية، وهي هيئة متعددة الاطراف، لتكون حافز للاستثمار في البنية التحتية في جميع أنحاء القارة الأفريقية، لافتاً إلي أن انضمام مصري فرصه إيجابية لتعزيز الاستثمارات، في إطار سعي مصر الدائم لفتح الباب أمام مزيد من التعاون مع الدول الأفريقية.

ولاقي الاتفاق تأييدا واسعا، حيث أكد النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، على الخطي الواسعة التي اتخذتها مصر نحو تحسين العلاقات المصرية الأفريقية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلي أن توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي كانت فرصة طيبة بأن مصر مساهم رئيسي في كل فرص التنمية في أفريقيا.

وشدد "الفيومي" علي أهمية التكامل الاقتصادي مع الدول الافريقية، مشيراً إلي أن الانضمام إلي المؤسسة أمر حيوي لاسيما كونها معنية بالبنية التحتية في أفريقيا.

كذلك أشاد النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بالاتفاق الذي يأتي في إطار التكامل الاقتصادي مع أفريقيا، مطالباً بالتوسع في السوق الأفريقي.