شكرا لقرائتكم خبر عن الإتحاد الإنجليزي يعلن عن إستمرار ثاوسجيت على رأس القيادة الفنية لإنجلترا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الإتحاد الإنجليزي منذ لحظات على تجديد الثقة فى المدرب الإنجليزي ثاوسجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، يأتي ذلك على الرغم من توديع منتخب الأسود الثلاثة المونديال على يد فرنسا فى الدور ربع النهائي من البطولة، بعدما أنتشرت فى الآونة الأخيرة تقارير توحي برحيل المدرب.

وكان المدرب الإنجليزي يفضل الرحيل عن المنتخب الإنجليزي بعد توديع المونديال، قبل أن يقنعه الإتحاد الإنجليزي بإستكمال مهامه مع المنتخب بعدما قدم مستويات جيدة فى كأس العالم الحالي وكان قريبًا للغاية من إقصاء فرنسا من البطولة.

ومن المتوقع أن يقود ثاوسجيت المنتخب الإنجليزي فى يورو 2024 القادم بشكل طبيعي، حيث يراهن الإتحاد الإنجليزي على تحقيق لقب اليورو القادم، إذا ما قاموا بالتخطيط له والحفاظ على إستمرار الجهاز الفني وحالة التفاهم بين اللاعبين.



السبب الحقيقي وراء إستمرار ثاوسجيت

ويعد تمسك أعضاء الإتحاد الإنجليزي بالمدرب أحد الأسباب القوية التى دفعته على البقاء، خاصة أنه كان قد أتخذ قراره بالرحيل قبل مواجهة فرنسا فى المونديال، مما يعكس نجاح المنظومة الرياضية فى إنجلترا على التعامل مع الجهاز الفني لمنتخب الأسود الثلاثة.



ضيق الوقت ساعد ثاوسجيت!

كما أن ضيق الوقت يعد أحد العوامل الآخري التى ساعدت فى بقاء ثاوسجيت على رأس القيادة الفنية لإنجلترا، خاصة أن مسابقة اليورو قد أقتربت بشكل كبير، مما دفع المدرب للبقاء لتقييم تجربته بشكل كامل وعدم أخذ قرارات إنفعالية.