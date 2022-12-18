شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقترب من خطف نجم آي سي ميلان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، العمل خلال الفترة الحالية على التعاقد مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة على الألقاب مرة أخرى.

بن ناصر يقترب من ليفربول

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، عن آخر التطورات بخصوص مستقبل النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب نادي آي سي ميلان، وإمكانية انتقاله إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير الإيطالية، على أن مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي، سيعقدون اجتماع مع وكلاء بن ناصر، نجم خط وسط فريق ميلان، لبحث إمكانية التعاقد معه بالفترة القادمة.

والجدير بالذكر أن بن ناصر، قد انتقل إلى صفوف ميلان قادمًا من أرسنال الإنجليزي، ويمتلك الآن عقد حتي صيف عام 2024 مع الميلان.