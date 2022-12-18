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السوداني بيوم اللغة العربية: تحيّة لحروفها التي نقلت الرسالة المحمدية للإنسانية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تدوينة على موقع "تويتر" وتابعته الخليج 365: "جوهرة الحضارة العربية، والسفينة التي حملت القران الكريم.. لغتنا العربية الجميلة".

وأضاف: " في اليوم العالمي للاحتفاء باللغة العربية نشيد بكل الجهود العِلمية التي جعلتها مواكبة للتقدم".


وتابع رئيس الوزراء: "تحيّة لحروفها التي نقلت الرسالة المحمدية إلى الإنسانية جمعاء".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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