انت الان تتابع خبر كركوك.. قوة امنية تشتبك مع مجموعة إرهابية وتقتل أحدهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "قوة امنية اشتبكت مع مجموعة إرهابية وتقتل أحدهم بالقرب من مكان التفجير في كركوك".

وأضاف، أن "عملية تفتيش كبيرة في المنطقة بحثا عن مسلحين اخرين".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باستشهاد 8 منتسبين امنيين بينهم ضابط برتبة رائد، إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

