محافظ واسط يوجه بتشكيل لجان لمتابعة تغيير جنس الاراضي الزراعية

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ واسط في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "وجه بتشكيل لجان في عموم الوحدات الادارية لاستلام وتدقيق الطلبات الخاصة بتمليك الدور السكنية المشيدة على الاراضي الزراعية".وفي وقت سابق، اعلن محافظ واسط المباشرة واسط المباشرة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 320 والشروع بتمليك المنازل ذات جنس الأرض الزراعي لساكنيها

محمد يوسف

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