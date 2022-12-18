مدرب المغرب: تفاصيل صغيرة سبب خسارتنا أمام كرواتيا... لسنا بعيدين عن الكبار

الدوحة: أعرب وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي عن رضاه بشأن أداء أسود الأطلس رغم الخسارة أمام كرواتيا 1 - 2 اليوم السبت على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال قطر 2022.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «هسبريس» المغربية اليوم السبت عن الركراكي قوله إنه ليس لديه أي عتاب على اللاعبين، وإن الفريق قدم كل ما بوسعه حتى آخر دقيقة من المباراة.

وأكد الركراكي، أن المنتخب المغربي كان يطمح لإسعاد جماهيره حتى آخر دقيقة من مشاركته في المونديال، مضيفاً: «لكننا سعداء بكوننا من أفضل أربعة منتخبات في العالم».

وأضاف أن المنتخب المغربي سيستخلص الدروس من مشاركته في كأس العالم بقطر، «نعلم أن علينا العودة بقوة. جماهيرنا تنتظرنا».

وهنأ الركراكي المنتخب الكرواتي على احتلاله المركز الثالث قائلاً: «هم يستحقون ذلك. لديهم الخبرة أكثر منا».

وأنهى الركراكي حديثه بالتأكيد على أن المنتخب المغربي قدم عروضاً مميزة في مونديال بقطر، وقدم صورة جميلة عن نفسه، مشيراً: «لدينا مزيداً من العمل لنقوم به. مباراة نصف النهائي وكذلك مباراة المركز الثالث، أظهرتا حاجتنا للعمل بشكل أكبر لكي نكون في أفضل مستوياتنا دائماً».

وتابع: «هدف المغرب والأفارقة في يوم من الأيام الفوز بكأس العالم. لقد تعلمنا كثيراً من هذه التجربة. نحن لسنا بعيدين (عن المنتخبات الكبرى). خسرنا بسبب تفاصيل صغيرة. كانت مباراة سيطروا فيها خلال الشوط الأول وارتكبنا الكثير من الأخطاء وعانينا كثيراً من الإرهاق. تحسننا في الشوط الثاني لكنهم حافظوا على النتيجة... سنستيقظ غداً لنستوعب ما حققناه. عندما تخسر تكون دائماً خائباً لأننا منافسون. أعتقد أننا من بين أفضل أجيال أفريقيا، لكننا لسنا الأفضل. قلت للاعبي إنه يتوجب عليهم الفوز بكأس أمم أفريقيا لنكون الأفضل في القارة. قبل أن تكون ملكاً في العالم يجب أن تكون ملكاً في بيتك».

وأضاف: «إنها خسارة مريرة، لكن أعتقد أنها مستحقة. لقد رأينا فريقاً لم يستسلم. سوف نتذكر مباريات كثيرة، وسنعود أقوى. لقد وحّدنا بلدنا لمدة شهر، وكان الجميع سعداء».