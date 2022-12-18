الأردن يعتبر مقتل العقيد الدلابيح إشهاراً للسلاح بوجه الدولة

عمان: أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أنه «سيجري التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين»، منوهاً بأن «الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن، ولن نسمح بذلك». وخلال زيارته بيت عزاء الشهيد العقيد عبد الرزاق الدلابيح في جرش، يرافقه عمه الأمير الحسن بن طلال، قال الملك عبد الله الثاني: «هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء».

وشدد عبد الله الثاني على «أننا لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين»، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وأن «التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية يجب أن يكون ضمن القانون»، مؤكداً أن «مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون».

وفور تشييع جثمان العقيد الأردني عبد الرزاق الدلابيح الذي قضى برصاص محتجّين في محافظة معان الجنوبية، فجر الجمعة، أكدت الحكومة الأردنية، على لسان الناطق باسمها الوزير فيصل شبول، أن الحادثة تمثل «إشهاراً للسلاح في وجه الدولة»، وهو ما يستدعي تطبيق القانون على الجميع، لافتاً إلى أن الحكومة «تتابع دعوات التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي وستواجه بالقانون».

وفي حين كشف اللواء عبيد الله المعايطة، مدير الأمن العام، عن إصابة 49 عسكرياً خلال أعمال الشغب، والاعتداء على 70 آلية تابعة للأمن العام، أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن الأجهزة الفنية والاستخباراتية والعملياتية تعمل على تعقب الجاني، وأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجّه بضبط القاتل، مشدداً على أن الجريمة لن تمرّ دون عقاب.

وأكد وزير الداخلية مازن الفراية أنه «لن يسمح لأي شخص بأن تستغلّ الاحتجاجات والتعبير السلمي الذي نحميه لحرف البوصلة نحو العنف»، لافتاً إلى أن «اليوم ليس كالبارحة، وأطلب من جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق العنف، وفصل الاحتجاجات السلمية المسموحة عن أعمال العنف». وفي الوقت الذي قال فيه: «هناك تطور كبير في أعمال العنف»، أكد أنه جرى الاعتداء على «48 عمود كهرباء تسببت في قطع الكهرباء عن معان». وبعد نحو أسبوعين من الاحتجاجات التي شهدتها المملكة؛ على خلفية رفع أسعار المحروقات وإضراب سائقي الشاحنات الذي عطّل حركة النقل في البلاد، شدد الفراية على أن الأجهزة الأمنية «لن تسمح بعد اليوم، وستستخدم القوة المناسبة للتعامل مع أي مظهر للخروج على القانون»، في حين أكد أن «حق التعبير السلمي مُصان لكن لن نسمح بأن يستخدم في أعمال عنف».

من جهته أكد اللواء عبيد الله المعايطة أن الأمن العام «سيضرب بيد من حديد كل من تُسوِّل له نفسه العبث بأمن المملكة»، كاشفاً أن الأمن العام «لديه الشواهد الكافية على إطلاق النار تجاه رجال الأمن، حيث أصيب 49 ضابطاً وفرداً أمنياً، كما جرى الاعتداء على 70 آلية للأمن العام، وأكثر من 90 آلية لمواطنين»، مشيراً إلى أن أعمال الشغب أصبحت معطلة لواجبات مكافحة الجريمة، وخصوصاً المخدرات، مؤكداً أن رجل الأمن يقوم بمهمة المحافظة على الأمن والاستقرار؛ وهو واجب مقدس.

كانت مديرية الأمن العام قد شيَّعت، بمشاركة آلاف المواطنين بعد صلاة ظهر الجمعة، جثمان العقيد عبد الرزاق الدلابيح إلى مثواه في بلدة الكفير بمحافظة جرش «بعد إصابته بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء أداء واجبه خلال أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المجرمين الخارجين عن القانون في منطقة الحسينية بمحافظة معان».

إلى ذلك أوقفت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية منصة «تيك توك» عن العمل موقتاً داخل المملكة، بعد إساءة استخدامها وعدم تعاملها مع منشورات تدعو إلى الفوضى، وبثّها خطابات كراهية تحضُّ على العنف، في حين أن الجهات المختصة ستحيل كل من يقوم بنشر فيديوهات، للقضاء وتحت طائلة المسؤولية.