موسكو: ضرباتنا منعت وصول شحنة أسلحة أجنبية إلى أوكرانيا

جنود أوكرانيون وقطعة من صاروخ روسي أسقطوه قرب كييف (أ.ف.ب)

موسكو: أكد الجيش الروسي، البوم السبت، أنه حال دون وصول شحنة أسلحة أجنبية الى القوات الأوكرانية عبر ضربات كثيفة شنها الجمعة في اوكرانيا وتسببت بانقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن «ضربة كبيرة بواسطة أسلحة بالغة الدقة نفذت الجمعة 16 ديسمبر (كانون الأول) مستهدفة أنظمة قيادة عسكرية ومجمعا عسكريا وصناعيا ومواقع أوكرانية للطاقة». وأضافت «تم بلوغ الهدف. استهدفت جميع المواقع التي تم تحديدها».

وتابعت الوزارة «إثر الضربة، مُنع وصول شحنة أسلحة وذخائر اجنبية الصنع إضافة الى الحؤول دون تقدم احتياطيين (تابعين للقوات الأوكرانية) نحو مناطق قتال وتعليق عمل شركات صنع الأسلحة واصلاحها».

وقد أعلنت أوكرانيا الجمعة تعرضها لضربات صاروخية روسية جديدة أدت الى انقطاع المياه عن العاصمة كييف وحرمان أنحاء البلاد من التيار الكهربائي.

وندد الاتحاد الأوروبي بهذه الهجمات معتبرا أنها«جرائم حرب».