انت الان تتابع خبر القضاء يكشف تفاصيل إتلاف أكبر كمية مخدرات مضبوطة في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، تفاصيل اتلاف أكبر كمية من المخدرات المضبوطة والمحفوظة لدى معهد الطب العدلي.



وقال مجلس القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم إتلاف ما يقارب (6) طن من المواد المخدرة والتي كانت مخزونة منذ عام 2009 في دائرة الطب العدلي بحضور رئيس لجنة المتابعة على فحص وخزن وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية القاضي صهيب دحام".

وأضاف أن "عملية نقل هذه المواد تم المباشرة فيها منذ يوم أمس السبت والتي استمرت من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء تحت اشراف مباشر من قبل رئيس لجنة المتابعة على فحص وخزن وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية القاضي صهيب دحام".

وكان مجلس القضاء الاعلى قد استضاف بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 15/ 5/ 2022، رئيس واعضاء لجنة المتابعة على فحص وخزن وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث وجه فيها أفضل السبل لسرعة إتلاف المخدرات المضبوطة والمحفوظة لدى معهد الطب العدلي بإجراءات استثنائية تقضي على ظاهرة تكدس المواد المخدرة.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة صالح الحسناوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "الوزارة اتلفت 5.9 اطنان من المخدرات المتنوعة، و54 مليون حبة مخدرة، 31 ألف امبولة مخدرة، و9 آلاف قنينة مخدرة".