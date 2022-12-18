انت الان تتابع خبر أثناء بيعهم لطفلة.. القبض على عصابة في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بجهود استخبارية وميدانية في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، وعلى خلفية ورود معلومات استخبارية دقيقة عن عصابة تتاجر بالأطفال مكونة من ثلاثة أشخاص وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز الامن الوطني في محافظة بابل وبكمين محكم من إستدراج المتهمين وإلقاء القبض عليهم أثناء محاولة بيعهم لطفلة مقابل (35) مليون دينار".وتابع انه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".