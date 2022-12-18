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انت الان تتابع خبر اتلاف أكبر كمية مخدرات مضبوطة في العراق (فيديو) – عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 -محليات
أتلفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أكبر كمية مخدرات مضبوطة في العراق، فيما اشادت بدور القوات الامنية والجهات القضائية في مكافحة المخدرات ومحاسبة التجار.
وقال مراسل السومرية، انه "بناءً على قرار اللجنة العليا لمكافحة المخدرات، قامت وزارة الصحة بإتلاف أكثر من 6 طن من المواد المخدرة المضبوطة في العراق".
وبحسب المراسل، قال وزير الصحة صالح الحسناوي في مؤتمر صحفي ان "الوزارة اتلفت 5.9 اطنان من المخدرات المتنوعة، و 54 مليون حبة مخدرة، 31 الف امبولة مخدرة،و 9 آلاف قنينة مخدرة".
واضاف الحسناوي ان "هناك خطة لبناء مراكز لمعالجة مدمني المخدرات بالتعاون مع بقية المؤسسات الحكومية"، مشيداً بـ"دور القوات الامنية والجهات القضائية في مكافحة المخدرات ومحاسبة التجار".
يذكر أن وزارة الصحة تقوم بين الفترة والأخرى بإتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرات المضبوطة من قبل القوات الأمنية.
يذكر أن وزارة الصحة تقوم بين الفترة والأخرى بإتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرات المضبوطة من قبل القوات الأمنية.