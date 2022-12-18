اتلاف أكبر كمية مخدرات مضبوطة في العراق (فيديو) – عاجل

وقال مراسل السومرية، انه "بناءً على قرار اللجنة العليا لمكافحة المخدرات، قامت وزارة الصحة بإتلاف أكثر من 6 طن من المواد المخدرة المضبوطة في العراق".

وبحسب المراسل، قال وزير الصحة صالح الحسناوي في مؤتمر صحفي ان "الوزارة اتلفت 5.9 اطنان من المخدرات المتنوعة، و 54 مليون حبة مخدرة، 31 الف امبولة مخدرة،و 9 آلاف قنينة مخدرة".