انت الان تتابع خبر الدفاع توجه بتطبيق نظام "البديل" في جميع قواطع العمليات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، أكد على تطبيق نظام البديل في كافة قواطع العمليات ووحدات المقر العام تباعاً".

وأضافت، إن "هناك مداولة مستمرة مع رئيس أركان الجيش والقادة والآمرين لاتخاذ افضل الخطوات لتحسين الارزاق والوضع الإداري للمقاتلين".

