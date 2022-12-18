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الدفاع توجه بتطبيق نظام "البديل" في جميع قواطع العمليات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، أكد على تطبيق نظام البديل في كافة قواطع العمليات ووحدات المقر العام تباعاً".

وأضافت، إن "هناك مداولة مستمرة مع رئيس أركان الجيش والقادة والآمرين لاتخاذ افضل الخطوات لتحسين الارزاق والوضع الإداري للمقاتلين".


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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