انت الان تتابع خبر القبض على 20 متهماً بقضايا وجرائم جنائية مختلفة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "خلال حصيلة الممارسات الأمنية التي أجريت خلال ٢٤ ساعة الماضية تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية، دراجات التك تك، ومتهمين بسرقة مبالغ مالية، ومحال تجارية، ومنازل سكنية، فضلا عن اعتقال متهماً بالنصب والاحتيال، وآخرين بتزوير مستمسكات رسمية، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة".وتابع البيان: "تم ضبط عجلتين والقبض على حائزيهما لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".

وأضافت المديرية إنها "اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".