انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار العملات الرقمية وسط زيادة الطلب على بيتكوين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصعدت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم الأحد بنحو 0.87% لتصل إلى 811.27 مليار دولار مقابل 804.5 مليار دولار خلال تعاملات أمس، فيما بلغ حجم التداولات خلال آخر 24 ساعة نحو 24.68 مليار دولار.وشهدت تعاملات أمس خسائر كبيرة بعد أن كشفت بيانات منصة تحليلات العملات الرقمية سانتيمنت زيادة الطلب على العملات المستقرة من حيتان بيتكوين.

واشترى مستثمرون الذين يمتلكون ما بين 100 و10,000 BTC ما قيمته 726 مليون دولار من العملات الرقمية منذ الأسبوع الأول من ديسمبر.

يُطلق اسم الحيتان على الأشخاص الذين يملكون مبالغ كبيرة من "بيتكوين"، ويشكلون مصدر قلق كبير للمستثمرين، فلديهم القدرة على التسبّب في هبوط أسعار هذه العملة من خلال بيعهم لجزء فقط مما يمتلكونه منها.



وانخفضت بيتكوين من مستوى 18000 دولار بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى أعلى مستوى له في 15 عاماً، وأشار إلى أنه سيكون هناك المزيد من الارتفاعات العام المقبل.

وما زال سوق الكريبتو الذي يضم 22.057 ألف عملة رقمية مشفرة، يعاني من آثار تداعيات أزمة انهيار منصتي "FTX" لتداول العملات المشفرة، وبلوفاي "Blockfi" المتخصصة في إقراض العملات المشفرة، وفقد حينها سوق الكريبتو نحو 70 مليار دولار من قيمته.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

صعد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) الرقمية المشفرة اليوم الأحد 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بنحو 0.31% ليصل إلى 16,736.1 دولار.

وسجلت القيمة السوقية لعملة بيتكوين اليوم الأحد نحو 322,32 مليار دولار، بحسب بيانات منصة انفستنج.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

انتعش سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنحو 0.9% ليبلغ 1,186.77 دولار.

وقفز سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 8.52% ليسجل 247.5 دولار.

وربح سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.34% ليسجل نحو 0.35378 دولار.

كما زاد سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 2.49% ليبلغ 0.2679 دولار.

وارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE بنسبة 2.82% ليصل إلى 0.07935 دولار.

وأما سعر عملة بولكادوت Polkadot فقد أضاف نحو 0.43% إلى قيمته ليصل إلى 4.68 دولار.