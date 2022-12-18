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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر بيومها الوطني الذي تحتفل به اليوم الأحد.

الشيخ محمد بن زايد يهنىء قطر بيومها الوطني

وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على تويتر، صباح اليوم: "نبارك لدولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد وشعبها الشقيق اليوم الوطني ونسأل الله تعالى أن يديم أفراحهم.. وكل عام وقطر في عز ورفعة وازدهار".

واليوم الأحد تحتفل قطر بيومها الوطني، الذي يصادف 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وتجسيدا للعلاقات الأخوية بين البلدين، تشارك دولة الإمارات، دولة قطر احتفالاتها بيومها الوطني، تحت شعار "الإمارات-قطر.. كل عام وأنتم بخير".

وتشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المرتبطة بالمناسبة التي تتضمن تزيين عدد من أبرز معالم ومؤسسات ومواقع الدولة ومراكز التسوق الرئيسية بالعلم القطري، ولافتات التهاني التي تزين اللوحات الرقمية الإرشادية على الطرق الرئيسية، وختم خاص لجوازات سفر المواطنين القطريين القادمين إلى الدولة عبر المطارات والمنافذ المختلفة.

ويتناغم احتفال قطر بعيدها الوطني لهذا العام مع نهائي بطولة كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، ضمن ختام فعاليات البطولة العالمية التي نظمتها قطر، في أول حدث من نوعه بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي وقت سابق شاركت دولة الإمارات البحرين احتفالاتها بأعيادها الوطنية، في وقت تتوثق فيها الأخوة التاريخية وتتعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

أخوة وشراكة كان أبرز ملامحها عقد 9 لقاءات وقمم بين قادة البلدين خلال العام الجاري فقط، وعقد أعمال الدورة العاشرة من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين قبل شهرين، وانضمام البحرين يوليو/تموز الماضي إلى الشراكة الصناعية التكاملية التي انطلقت بالإمارات وتضم مصر والأردن أيضا.



وتحتفل البحرين بأعيادها الوطنية يومي 16 و17 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح؛ دولة عربية مسلمة عام 1783، والذكرى الـ51 لانضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى الـ23 لتسلم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.

احتفالات تأتي في وقت يجني فيه البلدان ثمار قراراتهما الشجاعة بشأن تعزيز السلام وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بعد توقيع اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل.

وقبل أيام التقى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عقب وصوله إلى البحرين، 4 ديسمبر/كانون الثاني الجاري، في زيارة هي الأولى لرئيس إسرائيلي إلى البحرين، توجه في أعقابها إلى زيارة الإمارات للمشاركة في النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء الأول من نوعه عالميا، والذي عقد برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

زيارة تثبت نجاح معاهدات السلام بتوفير مظلة للتعاون العلمي والاقتصادي والتنموي بما يصب في صالح شعوب المنطقة والبشرية.

وتأتي الاحتفالات بعد نحو شهر من زيارة أخوية أجراها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة للإمارات 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

زيارة تؤكد أن العلاقات الإماراتية البحرينية تتجاوز الأطر الرسمية إلى العلاقات الاجتماعية الراسخة والممتدة، وذلك لكونها تستمد قوتها من الروابط الأسرية والتبادل الثقافي وعلاقات المصالح الاقتصادية، فيما تزداد اليوم تماسكا ورسوخا في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وجاءت زيارة عاهل البحرين للإمارات بعد نحو أسبوع، من زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمملكة في الـ10 من الشهر نفسه، أجرى خلالها مباحثات مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء، أحاديث أخوية ودية تعبر عن العلاقات المتجذرة بين دولة الإمارات والبحرين وشعبيهما، والحرص المشترك على ترسيخها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والتنمية.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال الزيارة المرحلة الختامية من التمرين الإماراتي-البحريني المشترك لمكافحة الإرهاب "جلمود 3"، كما وقع البلدان في بداية التمرين مذكرة تعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وتأتي الزيارتان ضمن 7 زيارات متبادلة لقادة البلدين خلال العام الجاري، حيث أجرى عاهل البحرين 5 زيارات للإمارات في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، و21 سبتمبر/أيلول، و15 مايو/أيار، و12 مارس/آذار، و25 يناير/كانون الثاني، فيما أجرى رئيس الإمارات زيارتان للبحرين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، و14 أبريل/نيسان.



وتعكس الزيارات المتبادلة والمباحثات المتواصلة بين قادة البلدين متانة العلاقات الثنائية، وحجم الحرص المتبادل بين الجانبين على التباحث وتبادل الرؤى وتنسيق الجهود.

وخلال القمة التي جمعت الزعيمين في أبوظبي 21 سبتمبر/أيلول الماضي، أشاد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بالدور المحوري الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الساحتين الإقليمية والدولية ومساعيها الخيرة لترسيخ مقومات الأمن والاستقرار ونشر السلام في المنطقة والعالم، إلى جانب مبادراتها العالمية لتعزيز القيم الإنسانية في التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب.