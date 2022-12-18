انت الان تتابع خبر روسيا بشأن علاقاتها مع أمريكا: تتصرف بقوانين "الحرب الباردة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح أنطونوف لصحيفة "نيوزويك": "يبدو أن واشنطن تحتاج لإثبات نفسها دائما من خلال المنافسة مع روسيا، يبدو أن شبح الاتحاد السوفييتي ما زال يتمشى في أروقة السلطة في العاصمة الأمريكية، ويبدو أن الحرب الباردة لم تنته".وأشار أنطونوف إلى أن الكثير من الساسة الأمريكيين ما زالوا يفكرون ويتصرفون بقوانين زمن الحرب الباردة، واستعادة هيبة روسيا في التاريخ الحديث أصبحت مشكلة بالنسبة لواشنطن.

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للبنتاغون بات رايدر، إن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع روسيا ولا تخطط للتورط في صراع مباشر، إنها تركز فقط على تقديم المزيد من المساعدة الأمنية لأوكرانيا.

وأضاف رايدر في إفادة صحفية، يوم الخميس الماضي، ردا على سؤال بشأن رد فعل الولايات المتحدة على تعليقات روسيا بشأن تقارير حول الصادرات الأمريكية المحتملة لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا، إن الولايات المتحدة لن تسمح "بتعليقات من روسيا تملي المساعدة الأمنية التي نقدمها لأوكرانيا".



في الوقت نفسه، لم يقدم رايدر مزيدا من التفاصيل بشأن شحن أنظمة "باتريوت" إلى كييف، قائلاً إنه لا توجد إعلانات جديدة لإصدارها.